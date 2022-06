“Asta per Osimhen in Premier League”: la notizia fa tremare i tifosi del Napoli! (Di lunedì 27 giugno 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI- Nunez, Manè, Lewandowski, Haaland, Lukaku: il walzer degli attaccanti è ufficialmente iniziato in Europa. Nel giro dei trasferimenti sontuosi dei vari numeri nove di Premier, Liga e Bundesliga, si ritrovano inevitabilmente coinvolti anche il Napoli e Victor Osimhen. Osimhen, arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate 2020, nonostante i ripetuti infortuni, si è messo in mostra come uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, fino a diventare un punto fermo dello scacchiere di Luciano Spalletti. Per il nigeriano 14 gol e 5 assist nella stagione appena conclusa, nonostante le poche presenze: solo 27. Victor Osimhen – Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Futuro Osimhen: la Premier fa tremare i ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI- Nunez, Manè, Lewandowski, Haaland, Lukaku: il walzer degli attaccanti è ufficialmente iniziato in Europa. Nel giro dei trasferimenti sontuosi dei vari numeri nove di, Liga e Bundesliga, si ritrovano inevitabilmente coinvolti anche il Napoli e Victor, arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate 2020, nonostante i ripetuti infortuni, si è messo in mostra come uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, fino a diventare un punto fermo dello scacchiere di Luciano Spalletti. Per il nigeriano 14 gol e 5 assist nella stagione appena conclusa, nonostante le poche presenze: solo 27. Victor– Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Futuro: lafai ...

Pubblicità

SimoneTogna : Da TuttoSport di sabato: #Marotta forse spera ancora in un’asta (per #Skriniar). Non si deve dimenticare che su di… - rulajebreal : La medaglia del Premio Nobel per la pace è stata venduta all'asta dal giornalista russo per aiutare i bambini rifug… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a… - Vincenzo140893 : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? Asta per #Fagioli #Juventus Parma Cremonese Empoli Monza Sampdoria Al momento Monza avanti. ????? #Calcio… - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? Asta per #Fagioli #Juventus Parma Cremonese Empoli Monza Sampdoria Al momento Monza avanti. ?????… -