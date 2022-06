Alberto Urso annuncia un nuovo arrivo in famiglia: “Il mio amore più grande” (Di lunedì 27 giugno 2022) Alberto Urso è stato uno dei protagonisti più amati della diciottesima edizione di Amici. Le sue performance hanno convinto talmente tanto i giudici da permettergli di portare a casa la vittoria finale. Non sempre, però, avere successo nel talent show di Maria De Filippi significa averne anche fuori. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2020, infatti, il cantante lirico è, in parte, scomparso dai radar. Per la gioia dei suoi fan, aveva programmato alcuni concerti, però, successivamente ha deciso di annullarli tutti. Al momento, sembra che le sue intenzioni siano quelle di spostarsi negli Stati Uniti per dare vita a una carriera internazionale. Nonostante la perplessità dei suoi sostenitori, nelle ultime ore, l’ex concorrente di Amici, ha allietato tutti con una notizia sorprendente: c’è un nuovo arrivo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 giugno 2022)è stato uno dei protagonisti più amati della diciottesima edizione di Amici. Le sue performance hanno convinto talmente tanto i giudici da permettergli di portare a casa la vittoria finale. Non sempre, però, avere successo nel talent show di Maria De Filippi significa averne anche fuori. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2020, infatti, il cantante lirico è, in parte, scomparso dai radar. Per la gioia dei suoi fan, aveva programmato alcuni concerti, però, successivamente ha deciso di annullarli tutti. Al momento, sembra che le sue intenzioni siano quelle di spostarsi negli Stati Uniti per dare vita a una carriera internazionale. Nonostante la perplessità dei suoi sostenitori, nelle ultime ore, l’ex concorrente di Amici, ha allietato tutti con una notizia sorprendente: c’è un...

