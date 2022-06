Al via la tre giorni del gruppo Ecr al Parlamento europeo. Taglia il nastro Giorgia Meloni (Di lunedì 27 giugno 2022) “Siamo lieti che sarà il presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party, Giorgia Meloni, a inaugurare domani alle ore 17.00 la riunione del gruppo Ecr al Parlamento europeo. Che si terrà dal 28 fino a giovedì 30 giugno a Roma, presso l’Hotel Westin Excelsior”. Così in una nota i copresidenti del gruppo Ecr a Bruxelles, l’italiano Raffaele Fitto e il polacco Ryszard Legutko. Meloni inaugura la riunione del gruppo Ecr al Parlamento Ue Si tratta di un appuntamento cruciale per mettere a fuoco le priorità internazionali delle prossime settimane. “Durante le tre giornate a Roma tutte le delegazioni dei rispettivi partiti nazionali che fanno parte del gruppo Ecr al Parlamento europeo, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) “Siamo lieti che sarà il presidente di Fratelli d’Italia e di Ecr Party,, a inaugurare domani alle ore 17.00 la riunione delEcr al. Che si terrà dal 28 fino a giovedì 30 giugno a Roma, presso l’Hotel Westin Excelsior”. Così in una nota i copresidenti delEcr a Bruxelles, l’italiano Raffaele Fitto e il polacco Ryszard Legutko.inaugura la riunione delEcr alUe Si tratta di un appuntamento cruciale per mettere a fuoco le priorità internazionali delle prossime settimane. “Durante le tre giornate a Roma tutte le delegazioni dei rispettivi partiti nazionali che fanno parte delEcr al, ...

