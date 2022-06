Tuffi, Mondiali 2022: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia conquistano la finale nel sincro da 3 metri (Di domenica 26 giugno 2022) Buona la prima per la squadra azzurra ai Mondiali di Tuffi in corso di svolgimento a Budapest. Nella gara d’esordio della rassegna iridata Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si sono qualificati per la finale del sincro maschile dai 3 metri, chiudendo in sesta posizione con 361.65 punti. L’obiettivo era quello della qualificazione, ma per provare ad essere competitivi per la zona medaglie (finale dalle 16.00) bisogna avvicinare almeno il muro dei 400 punti. Un’eliminatoria cominciata dai due azzurri con due buoni obbligatori, che li hanno permesso di chiudere a 93.60. Un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato da 69.75 (con voti tra il 7.5 e l’8), mentre i problemi sono arrivati per Tocci con il doppio e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Buona la prima per la squadra azzurra aidiin corso di svolgimento a Budapest. Nella gara d’esordio della rassegna iridatasi sono qualificati per ladelmaschile dai 3, chiudendo in sesta posizione con 361.65 punti. L’obiettivo era quello della qualificazione, ma per provare ad essere competitivi per la zona medaglie (dalle 16.00) bisogna avvicinare almeno il muro dei 400 punti. Un’eliminatoria cominciata dai due azzurri con due buoni obbligatori, che li hanno permesso di chiudere a 93.60. Un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato da 69.75 (con voti tra il 7.5 e l’8), mentre i problemi sono arrivati percon il doppio e ...

