Toronto-Atlanta | Insigne porta fortuna alla sua nuova squadra | non accadeva da un mese

(Di domenica 26 giugno 2022) L’avventura di Lorenzocon ilè ufficialmente iniziata. Nella giornata di venerdì, il talento di Frattamaggiore è sbarcato in terra canadese e ha salutato i suoi nuovi tifosi. Tantissimi fan lo hanno accolto come una vera star, facendolo sentire subito a casa. Però, per il momento,potrà viveresolo dall’esterno del campo da gioco: come spiegato dall’allenatore Bob Bradley, l’ex capitano del Napoli potrà allenarsi solo a partire dai primi giorni di luglio. Quindi, per l’esordio in campo, bisognerà aspettare ancora un po’. Esultanza(Photo by Vaughn Ridley/Getty Images) Ieri sera, alle ore 19.30 (l’1:30 italiana), è andata in scena la sfida di MLS traha assistito per la prima ...

Pubblicità

infoitsport : Insigne, prima volta allo stadio BMO Field! Toronto-Atlanta 2-1 davanti ai suoi occhi | FOTO - notiziasportiva : La sedicesima giornata di #MLS vede confrontarsi #TorontoFC e #Atlanta United - zakki_soccer : Toronto FC 2-1 Atlanta United: Osorio & Prso score in Reds win - SiamoPartenopei : Insigne, prima volta allo stadio BMO Field! Toronto-Atlanta 2-1 davanti ai suoi occhi | FOTO - NaijaNewsWire : Toronto FC 2-1 Atlanta United: Osorio & Prso score in Reds win -

...I canadesi hanno sconfitto infatti nella prima esibizione al cospetto d'Insigne i rivali di. L'operazione Insigne è un investimento coraggioso del. La franchigia sceglie un uomo ...... però, Insigne è già ae ne ha approfittato stanotte per godersi la sua prima partita al BMO Field, lo stadio del. Ieri in campo la squadra di casa ha affrontato l'United ed ...Toronto FC followed up their Canadian Championship semi-final win over CF Montreal with a 2-1 victory at home to Atlanta United on Saturday. After a slow start, TFC have been showing signs of ...Prima giornata canadese per Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli ieri è stato anche al BMO Field, lo stadio del Toronto. Ieri in campo la squadra di casa ha affrontato l'Atlanta United ed ha vint ...