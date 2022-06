Russia, il deputato Gurulyov in tv minaccia l’Europa: «Possiamo colpirvi dai sottomarini, anche con testate nucleari» – Il video (Di domenica 26 giugno 2022) Il deputato della Duma Andrey Gurulyov ha minacciato l’Europa parlando alla tv di Stato russa. Gurulyov, ex comandante del Distretto militare meridionale, ha parlato dei punti deboli dell’Europa, citando in particolare l’Olanda e le petroliere. «Il 40 per cento del greggio è processato e importato in Olanda, nelle zone costiere», ha detto. «Sarebbe un obiettivo difficile da mancare». «Quando diciamo che potremmo usare armi nucleari, forse può succedere o forse no», ha continuato. «Potremmo colpire da un sottomarino. Ma non abbiamo neanche bisogno di un Kalibr (missile cruise di fabbricazione russa, ndr)». Gurulyov ha aggiunto: «Ci sono tanti punti deboli come questo, non li elencherò dal primo all’ultimo. Li ho esaminati tutti ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Ildella Duma Andreyhatoparlando alla tv di Stato russa., ex comandante del Distretto militare meridionale, ha parlato dei punti deboli del, citando in particolare l’Olanda e le petroliere. «Il 40 per cento del greggio è processato e importato in Olanda, nelle zone costiere», ha detto. «Sarebbe un obiettivo difficile da mancare». «Quando diciamo che potremmo usare armi, forse può succedere o forse no», ha continuato. «Potremmo colpire da un sottomarino. Ma non abbiamo nebisogno di un Kalibr (missile cruise di fabbricazione russa, ndr)».ha aggiunto: «Ci sono tanti punti deboli come questo, non li elencherò dal primo all’ultimo. Li ho esaminati tutti ...

