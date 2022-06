Percussioni che passione (Di domenica 26 giugno 2022) Al via stamane su sagrato della chiesa di San Bartolomeo in Giovi, la Masterclass dedicata a questi fascinosi strumenti, promossa dall’Associazione Musicale Amicus.Il clinic sarà tenuto da Andrea Santarsiere e Giuseppe Cacciola Di Olga Chieffi Dopo il successo delle ultime edizioni, l’Associazione Musicale Amicus ritorna sul tra il verde delle colline giovesi per renderci nuovamente partecipi della annuale Masterclass interamente dedicata al meraviglioso e plurilinguista mondo delle Percussioni. L’associazione. Presieduta dal M° Gerardo Sapere, da sempre ha inteso evidenziare l’importanza del ritmo nella formazione di ogni musicista. Non a caso, Gustav Holst, sottolineava l’importanza dello studio delle Percussioni da parte di tutti gli studenti di musica: “…fosse solo per contare le battute vuote!”. Igor Stravinskij, oltre ad aver affidato un ruolo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 giugno 2022) Al via stamane su sagrato della chiesa di San Bartolomeo in Giovi, la Masterclass dedicata a questi fascinosi strumenti, promossa dall’Associazione Musicale Amicus.Il clinic sarà tenuto da Andrea Santarsiere e Giuseppe Cacciola Di Olga Chieffi Dopo il successo delle ultime edizioni, l’Associazione Musicale Amicus ritorna sul tra il verde delle colline giovesi per renderci nuovamente partecipi della annuale Masterclass interamente dedicata al meraviglioso e plurilinguista mondo delle. L’associazione. Presieduta dal M° Gerardo Sapere, da sempre ha inteso evidenziare l’importanza del ritmo nella formazione di ogni musicista. Non a caso, Gustav Holst, sottolineava l’importanza dello studio delleda parte di tutti gli studenti di musica: “…fosse solo per contare le battute vuote!”. Igor Stravinskij, oltre ad aver affidato un ruolo ...

Pubblicità

maria35008812 : @repubblica I politici pensano solo a come rimanere al comando!Magari fossero bravi!Non si rendono conto che il pop… - LuigiMarcozzi : @mgraziaiuliano I fiati sono Fabrizio Bosso tromba e Javier Girotto sax e c'è anche mio figlio che suona le percussioni - pownzerotto : @moonwimp A me personalmente gasa tantissimo la transizione tra la strofa super chill e il primo ritornello con pri… - settemari : @Solelun92041154 Quello che sembra De Gregori da giovane non è Tony Esposito. Tony Esposito è l'altro, quello che suona le percussioni ?? - Cape_II : Io ho una voce che sale e scende, con bassi e percussioni. Dai cambi repentini di modulazione. Oppure semplicement… -