Meret | il rinnovo con il Napoli è ad un passo Ultimi dettagli

Il Napoli è agli Ultimi dettagli per il rinnovo di Alex Meret. L'estremo difensore dei partenopei pronto a legarsi fino al 2027 Il Napoli e Alex Meret sono vicinissimi a trovare l'accordo per il rinnovo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l'intesa raggiunta negli Ultimi giorni, rimangono solo da limare i dettagli. Il portiere, arrivato dall'Udinese nell'estate del 2018, è pronto a legarsi ad il club napoletano fino al 2027.

