Maturità, vi siete scandalizzati per lo studente con la maglietta ma non per tutto il resto? (Di domenica 26 giugno 2022) Quindi vi siete scandalizzati per il diplomando siciliano che si è presentato agli Esami di stato con la magliettina recante la scritta “La scuola italiana fa schifo”? E non credete sia di gran lunga più semplice crocifiggere il diciottenne, stigmatizzarlo come fosse panacea di ogni male, invece che assumersi la responsabilità di una deriva didattica oramai sotto gli occhi di chiunque? Perché, in qualità di corpo docente, non iniziare ad assumersi la responsabilità di aver mandato giù, osservato e fatto nostra qualsiasi schifezza provenisse dalle stanze di ministeri evidentemente poco inclini a migliorare la pubblica istruzione italiana? Perché dunque continuare indefessamente a perpetrare l’alternanza scuola-lavoro, tanto poco utile se non del tutto pericolosa come diversi episodi hanno ampiamente dimostrato? Perché accettare quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Quindi viper il diplomando siciliano che si è presentato agli Esami di stato con la magliettina recante la scritta “La scuola italiana fa schifo”? E non credete sia di gran lunga più semplice crocifiggere il diciottenne, stigmatizzarlo come fosse panacea di ogni male, invece che assumersi la responsabilità di una deriva didattica oramai sotto gli occhi di chiunque? Perché, in qualità di corpo docente, non iniziare ad assumersi la responsabilità di aver mandato giù, osservato e fatto nostra qualsiasi schifezza provenisse dalle stanze di ministeri evidentemente poco inclini a migliorare la pubblica istruzione italiana? Perché dunque continuare indefessamente a perpetrare l’alternanza scuola-lavoro, tanto poco utile se non delpericolosa come diversi episodi hanno ampiamente dimostrato? Perché accettare quella ...

