LIVE Tuffi | Mondiali 2022 in DIRETTA | Marsaglia e Tocci settimi dopo 4 tuffi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 10.01: Leggermente scarsi i tedeschi che totalizzano comunque 74.55, primo posto provvisorio 10.00: Non perfetti i messicani che totalizzano 65.28 9.59: Male i neozelandesi: 50.40, rischiano di perdere altre posizioni 9.55: bene gli ucraini con un tuffo abbastanza semplice. Punteggio di 68.82. Cina, Gbr, Germania, Ucraina, Colombia, Francia, Italiala quarta rotazione 9.54: Non perfetto il tuffo degli svizzeri che totalizzano 63.24, nono posto 9.54: Ancora un tuffo da dimenticare per gli statunitensi che, con 48.96, dicono addio alla qualificazione 9.53: Bene i dominicani con 62.31 scavalcano la Malesia 9.52: Qualche problemi sulla sincronia per i ...