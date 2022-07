Il piccolo Christian muore sotto gli occhi della sua mamma (Di domenica 26 giugno 2022) In una calda e afosa mattina di giugno il piccolo Christian Carezza, 3 anni, intorno alle 12, è con la sua mamma sul marciapiede, a pochi passi dal mercato rionale di Cavalleggeri. È nello stesso quartiere dove vive, precisamente in via Marco Polo, nei pressi del civico 23. Una macchina sopraggiunge perdendo il controllo, secondo Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 26 giugno 2022) In una calda e afosa mattina di giugno ilCarezza, 3 anni, intorno alle 12, è con la suasul marciapiede, a pochi passi dal mercato rionale di Cavalleggeri. È nello stesso quartiere dove vive, precisamente in via Marco Polo, nei pressi del civico 23. Una macchina sopraggiunge perdendo il controllo, secondo Il Blog di Giò.

