Esistenze rotte e tragedie ordinarie

(Di domenica 26 giugno 2022) Finalmente in italiano Sacrifici umani (pp. 148, euro 15), della scrittrice e giornalista femminista ecuadoriana María Fernanda Ampuero, pubblicato da Gran via nella bella traduzione di Francesca Lazzarato. Dodici racconti L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Edra s.p.a.

Ha diretto il film documentario 'Ants' sullemigratorie verso l Europa e altri lungometraggi a sfondo sociale, nel 2018 ha pubblicato il libro (R), mentre da poco è uscito '...Ha diretto il film documentario "Ants" sullemigratorie verso l'Europa e altri lungometraggi a sfondo sociale, nel 2018 ha pubblicato il libro (R), mentre da poco è uscito '... Prevenzione, Asl Viterbo traccia la rotta contro le resistenze batteriche. Al via il primo Centro One Health Intervista alla scrittrice ecuadoriana sul suo «Sacrifici umani» (Gran via). Nei dodici racconti uno dei temi principali è la violenza del patriarcato sui corpi delle donne. «La famiglia è ancora into ...AVELLINO - Simulavano falsi incidenti stradali procurando a persone in precarie condizioni economiche, in alcuni casi minorenni, ecchimosi, abrasioni o addirittura la rottura dei denti o lesioni agli.