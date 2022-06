Elezioni Verona | Tommasi vince ballottaggio | sarà sindaco

Pubblicità

fanpage : Ultim'ora - Damiano #Tommasi è il nuovo sindaco di Verona: l'ex calciatore della Roma e della Nazionale ha vinto al… - ilpost : Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona - petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - PulcinoRossoner : RT @Heraldoverona: Con la discesa in campo di #DamianoTommasi 47 anni, alle prossime #elezioni comunali di #Verona il #centrosinistra è con… - LauGbb : 'Verona è tanto altro rispetto a quello che spesso si racconta e oggi lo ha dimostrato' Grazie Damiano #Tommasi Ev… -

Si sono svolti oggi i ballottaggi dellecomunali dopo il primo turno dello scorso 12 - 13 giugno. La partita più attesa era quella di, con Damiano Tommasi, candidato del centrosinistra, che puntava a fermare il dominio ...Si è votato in 65 comuni. I comuni capoluogo di provincia sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione263 SEZIONI SCRUTINATE SU 265. DAMIANO TOMMASI. (Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde-Demos-Volt).L'ex calciatore della nazionale e della Roma è stato eletto al ballottaggio nuovo sindaco di Verona per il centrosinistra ...