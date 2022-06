Benevento, violenza sessuale: arrestato un 38enne in centro storico (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – arrestato un uomo in città per violenza sessuale. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli predisposti da parte della Prefettura di Benevento per il contrasto alla movida. L’arrestato è un cittadino dell’est Europa di 38 anni. La vittima della violenza, invece, è invece una ragazza italiana di 21 anni. A trarre in arresto il 38enne sono stati i carabinieri e i poliziotti in servizio nella zona del centro storico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoun uomo in città per. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli predisposti da parte della Prefettura diper il contrasto alla movida. L’è un cittadino dell’est Europa di 38 anni. La vittima della, invece, è invece una ragazza italiana di 21 anni. A trarre in arresto ilsono stati i carabinieri e i poliziotti in servizio nella zona del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** ##Benevento, violenza sessuale: arrestato un 38enne in centro storico ** - TV7Benevento : No alla violenza sui minori, la panchina gialla del Comitato Telesia - - ilvaglio1 : No alla violenza sui minori, la panchina gialla del Comitato Telesia #cimotatotelesia #violenza #giovannicaporaso… - anteprima24 : ** Impone rapporti sessuali alla ex fidanzata, poi la stalkerizza: 24enne condannato ** -