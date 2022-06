Attacco russo sui centri di addestramento ucraini | l’annuncio di Mosca | raid al confine con la Polonia

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - CatarroEnrico : L'attacco supermegamissilissimo russo boom boom! odiero a Kiev, è stato mirato all'impianto di difesa 'Artem' (lo s… - Cesare14931834 : RT @andreacantelmo8: Questa mattina la #Russia ha lanciato missili su #Kiev. #Klitschko (sindaco): 'L'attacco missilistico russo che ha col… - Habanerorange : RT @agambella: #Ucraina Un attacco con missili da crociera ha avuto luogo sulla capitale Kiev questa mattina. L'attacco viene interpretato… - fainformazione : La Russia colpisce nuovamente Kiev mentre l'occidente annuncia che colpirà l'oro di Mosca Secondo un portavoce del… -

RaiNews

L'allerta dell'aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina. 'Diverse ... Ore 3.10 - Nella notte del 26 giugno l'esercitoha lanciato missili sulle aree residenziali e ...Per Zelensky 'nessun missile, nessunpuò spezzare il morale degli ucraini. E ciascuno dei loro missili - ha aggiunto - è un argomento nei nostri negoziati con i partner'. Poi il leader ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 123 - Mosca: abbattuto in combattimento aereo MiG-29 ucraino - Mosca: abbattuto in combattimento aereo MiG-29 ucraino Il presidente americano, Joe Biden, da Elmau in Baviera dove si tiene il vertice G7, ha deginito l'attacco missilistico sulla capitale ucraina una "barbarie'. "I bombardieri strategici Tu-95 e Tu-160, ...Secondo un portavoce delle forze armate ucraine, l'attacco missilistico russo di questa mattina che ha avuto come obiettivo Kiev, è stato lanciato dal Mar Caspio. È il primo attacco di questo tipo, da ...