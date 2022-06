Piace al Napoli | Galoppo svela | “Voglio fare un passo avanti nella mia carriera!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 giugno 2022) Giuliano, centrocampista del Banfield, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TNT Sport in cui ha parlato anche della possibilità di lasciare l’Argentina per arrivare in Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Non ho fretta di lasciare il Banfield, macontinuare a miglioraremia carriera, sento la necessità diun. Se ci saranno offerte le analizzerò per il mio futuro“. “Le voci dall’Italia? Il campionato italiano mimolto, così come mimolto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare molto. Se ci saranno offerte le valuterò tutte”. Calciomercato(Photo by Marcelo Endelli/Getty ...