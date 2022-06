Mondiali | Minisini - Ruggiero show | oro nel libero

Pubblicità

Eurosport_IT : ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico… - SkySport : ULTIM'ORA #NUOTO Mondiali Budapest: oro #Italia nel duo libero misto Minisini-Ruggiero superano #Giappone e #Cina… - Coninews : CHE SPETTACOLO!!! ?? Ai Mondiali di Budapest Giorgio #Minisini e Lucrezia #Ruggiero conquistano il titolo iridato n… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: ???? Duo misto tecnico ???? Duo misto libero Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i fenomeni del nuoto artistico ai Mon… - fanpage : ORO! ORO! ORO! Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero conquistano un'altra straordinaria medaglia d'oro nei Mondiali… -

Giornata conclusiva di gare dei XIXdi nuoto artistico alla Szechy sull'Isola Margherita di Budapest (Ungheria). Giorgioe Lucrezia Ruggiero avevano voglia di concedere il bis dopo l'oro nel duo misto tecnico. Il loro ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Il Brasile termina la routine con 81.6667 punti (24.5000 di esecuzione, 32.6667 di impressione artistica e 24.5000 di difficoltà). 15.05 Tocca al ...Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro ai mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l'oro nel tecnico lunedì scorso, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, si sono confermati oggi ...MONDIALI NUOTO - Altra giornata di gloria alla Duna Arena di Budapest per la coppia italiana Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che si laureano campioni del mondo nel libero dopo aver trionfato nel ...