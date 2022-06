Maternità: ecco come cambia il congedo parentale (Di sabato 25 giugno 2022) L’Italia si adegua alle direttive europee e ha deciso di modificare le norme per il congedo parentale per Maternità con l’obiettivo di garantire un maggiore equilibrio nel rapporto vita-lavoro e sulla trasparenza nei rapporti di lavoro. Per le lavoratrici dipendenti sale così da sei a nove mesi il periodo indennizzato al 30% della propria retribuzione. Si innalza poi da sei a dodici anni di età dei figli per il periodo di fruizione. Quest’ultima agevolazione può essere usufruita anche in caso di affidamento o adozione. Aumentano inoltre i diritti per i padri, che hanno la possibilità di assentarsi dal proprio lavoro per dieci giorni lavorativi. Questo potrà essere fatto in un periodo che va dai due mesi precedenti ai cinque giorni successivi al parto. La richiesta può essere effettuata sia in caso di nascita sia di morte perinatale del ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 25 giugno 2022) L’Italia si adegua alle direttive europee e ha deciso di modificare le norme per ilpercon l’obiettivo di garantire un maggiore equilibrio nel rapporto vita-lavoro e sulla trasparenza nei rapporti di lavoro. Per le lavoratrici dipendenti sale così da sei a nove mesi il periodo indennizzato al 30% della propria retribuzione. Si innalza poi da sei a dodici anni di età dei figli per il periodo di fruizione. Quest’ultima agevolazione può essere usufruita anche in caso di affidamento o adozione. Aumentano inoltre i diritti per i padri, che hanno la possibilità di assentarsi dal proprio lavoro per dieci giorni lavorativi. Questo potrà essere fatto in un periodo che va dai due mesi precedenti ai cinque giorni successivi al parto. La richiesta può essere effettuata sia in caso di nascita sia di morte perinatale del ...

