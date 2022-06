M5s, l’epicentro della scissione è in Campania. A Napoli faida tra Di Maio e Fico. E per gli ex 5 stelle spunta l’ipotesi di sostenere De Luca (Di sabato 25 giugno 2022) l’epicentro del terremoto della scissione M5s tra contiani e dimaiani è sicuramente in Campania. Non fosse altro che per le origini napoletane del presidente della Camera Roberto Fico e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Due big che si sono divisi e contesi le rappresentanze sui territori da dove hanno spiccato il volo. Al Comune di Napoli si respira l’aria della faida. Il capogruppo Ciro Borriello, traghettato nel M5s da Fico dopo i trascorsi arancioni da assessore di Luigi de Magistris, è a rischio sfiducia della componente dimaiana: Gennaro Demetrio Papais, Fiorella Saggese e forse anche Flavia Sorrentino. I tre consiglieri comunali starebbero per aderire a “Insieme per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022)del terremotoM5s tra contiani e dimaiani è sicuramente in. Non fosse altro che per le origini napoletane del presidenteCamera Robertoe del ministro degli Esteri Luigi Di. Due big che si sono divisi e contesi le rappresentanze sui territori da dove hanno spiccato il volo. Al Comune disi respira l’aria. Il capogruppo Ciro Borriello, traghettato nel M5s dadopo i trascorsi arancioni da assessore di Luigi de Magistris, è a rischio sfiduciacomponente dimaiana: Gennaro Demetrio Papais, Fiorella Saggese e forse anche Flavia Sorrentino. I tre consiglieri comunali starebbero per aderire a “Insieme per il ...

