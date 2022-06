Liverpool, anche Salah può lasciare: per 70 milioni va via (Di sabato 25 giugno 2022) Non solo Sadio Mane. Secondo il The Sun anche Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Con un’offerta di 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro), i reds lascerebbero partire l’egiziano. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti osserva interessato la situazione, dopo la rinuncia forzata a Kylian Mbappé, che ha invece preferito un nuovo accordo con il Psg. Salah, 30 anni, chiede 400.000 sterline (più di 465.000 euro) a settimana per firmare un nuovo accordo con il Liverpool. Una cifra che il club per ora non è disposto a raggiungere. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Non solo Sadio Mane. Secondo il The SunMohamedpotrebbeilad un anno dalla scadenza del suo contratto. Con un’offerta di 60di sterline (circa 70di euro), i reds lascerebbero partire l’egiziano. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti osserva interessato la situazione, dopo la rinuncia forzata a Kylian Mbappé, che ha invece preferito un nuovo accordo con il Psg., 30 anni, chiede 400.000 sterline (più di 465.000 euro) a settimana per firmare un nuovo accordo con il. Una cifra che il club per ora non è disposto a raggiungere. SportFace.

