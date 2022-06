Juve | Di Maria non esclude Zaniolo | doppia offerta alla Roma

Pubblicità

Gazzetta_it : Svolta nel mercato Juve: nessun progresso, si abbandona la pista Di Maria - ActualiteBarca : La Juve quitte la piste Di Maria. - SkySport : Juve-Di Maria, i bianconeri provano a insistere: l'argentino chiede tempo #SkySport #Juve #SkyCalciomercato - ShitPos93527936 : Da metta Argentino guardo quasi tutte le partite dei albiceleste e posso confermare che Pippala è l’attaccante più… - WLT79 : @frantw996 Devo dire che pensando alla Juve che ha preso Di Maria... No Al Milan che ha preso Botman... No Inter ch… -

Il giallorosso potrebbe arrivare insieme a D i. Perso Botman, il Milan aspetta Origi. Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 25 giugno 2022. vai alla gallery... quindi Werner a completare non sarebbe affatto male, soprattutto se accetta Die riusciamo a ... Ma voler far passare il messaggio che lasi deve accontentare di contropartite mentre l'Inter ...Pogba e Di Maria sono i due grandi campioni che la Juventus sta cercando di mettere sotto contratto, “sfruttando” il fatto di non dover sborsare nemmeno un euro per il loro cartellino visto che sono ...ZANIOLO ROMA JUVENTUS – E’ stato l’eroe di Tirana e con il suo gol ha portato la Roma al trionfo in Conference League, eppure il futuro di Nicolò Zaniolo con la maglia giallorossa è incerto e ancora t ...