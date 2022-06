Italia-Spagna oggi | pallanuoto | orario | tv | programma | streaming Mondiali 2022

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Idiproseguiranno, sabato 25 giugno. Il Settebello di Alessandro Campagna è stato inserito nel Girone C, che si gioca a Sopron, in Ungheria: gli azzurri, dopo aver liquidato per 22-4 all’esordio il Sudafrica, sfideranno, alle ore 18.00, la. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affronteranno gli ottavi di finale. L’ha bisogno di una vittoria per chiudere in testa il raggruppamento, dato che laha vinto con uno scarto maggiore contro il Sudafrica (28-2). La partitasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta ...