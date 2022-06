Israele | Turchia e Iran Cosa rivelano le ultime mosse dei servizi segreti

(Di sabato 25 giugno 2022) Hossein Taeb non guida più l’intelligence del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Pasdaran), agenzia che opera parallelamente al ministero dell’Intelligenceiano e che lui ha diretto dalla sua nascita, nel 2009. Ad annunciarlo è stato lo stesso corpo militare teocratico, ieri, giovedì 24 giugno, spiegando che la decisione è stata presa dal generale Hussein Salami, il comandante in capo dei Pasdaran. Taeb, promoveatur ut amoveatur, è diventato suo consigliere ed è stato sostituito dal generale Mohammad Kazemi, già capo dell’unità di controspionaggio dalla milizia. È “un terremoto nella comunità dell’intelligenceiana, data la durata del mandato di Taeb e la sua vicinanza all’ufficio della Guida suprema”, l’ayatollah Ali Khamenei, per usare le parole di Jason Brodsky, direttore politico dell’organizzazione statunitense United Against ...

E tra questi aggiungiamo la, membro Nato, e, contrafforte americano in Medio Oriente. Come fa notare il politologo di origini iraniane Trita Parsi, "i Paesi del sud del mondo ...Vorrei tanto vederee tutta la". Il suo luogo del cuore "L'isola di Nosy Be in Madagascar, ci sono stato due volte. Una terra magica come tutta l'Africa, d'altronde. Con i suoi ... La Turchia si riavvicina a Israele ma resta ambigua su Hamas - Mosaico Stavolta al centro dell'incontro non c'era l'energia o l'economia, i principali obiettivi di Erdogan, ma la sicurezza, un ambito in cui la Turchia e'organizzata e puo' offrire sostegno a Israele, ma ...