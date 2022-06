Insigne, che accoglienza a Toronto! Tifosi entusiasti al suo arrivo (Di sabato 25 giugno 2022) Probabilmente non si aspettava tutto questo calore nel gelido Canada. Invece appena atterrato nell’ormai sua Toronto, Lorenzo Insigne è stato sommerso dalla gioia dei suoi nuovi Tifosi. Passato ai nord americani a parametro zero dal Napoli, l’ex capitano azzurro ha finalmente conosciuto la nuova piazza. Ed è subito stata gioia, tanti i Tifosi pronti ad abbracciarlo al suo arrivo. Lorenzo sarà sicuramente la stella di questo Toronto, che mai si sarebbe aspettato di avere in rosa un giocatore di livello mondiale come lui in MLS. “Grazie a tutti di essere venuti – ha detto Insigne – spero che durante le partite riuscirò a dare il mio contributo per portare il Toronto alla vittoria. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Per me e la mia famiglia sarà molto bello essere ... Leggi su zon (Di sabato 25 giugno 2022) Probabilmente non si aspettava tutto questo calore nel gelido Canada. Invece appena atterrato nell’ormai sua Toronto, Lorenzoè stato sommerso dalla gioia dei suoi nuovi. Passato ai nord americani a parametro zero dal Napoli, l’ex capitano azzurro ha finalmente conosciuto la nuova piazza. Ed è subito stata gioia, tanti ipronti ad abbracciarlo al suo. Lorenzo sarà sicuramente la stella di questo Toronto, che mai si sarebbe aspettato di avere in rosa un giocatore di livello mondiale come lui in MLS. “Grazie a tutti di essere venuti – ha detto– spero che durante le partite riuscirò a dare il mio contributo per portare il Toronto alla vittoria. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Per me e la mia famiglia sarà molto bello essere ...

