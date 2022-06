Incidente a Napoli oggi, morto bambino di tre anni: il pirata della strada fermato dalla polizia (Di sabato 25 giugno 2022) Un bambino di tre anni ha perso la vita mentre in compagnia della madre attraversava la strada in via Marco Polo. Il pirata della strada è stato bloccato ed è in stato di fermo al... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 giugno 2022) Undi treha perso la vita mentre in compagniamadre attraversava lain via Marco Polo. Ilè stato bloccato ed è in stato di fermo al...

Pubblicità

fanpage : Un bambino di 3 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 di oggi. - ilmessaggeroit : Napoli, bimbo di 3 anni morto in un incidente stradale: investito da un'auto mentre era con la madre - SkyTG24 : Napoli, bambino di tre anni muore in ospedale dopo incidente stradale - SbadiglioSempre : RT @fanpage: Un bambino di 3 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 di oggi. - LuceverdeRadio : [AGG] #Autostrada #incidente - A16 Napoli Canosa ?Il tratto è stato RIAPERTO ??????Coda di 3 km tra Avellino est e… -