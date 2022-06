Il pellegrinaggio dell'Arcivescovo di Milano perché scenda la pioggia sulla terra assetata (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Fede e cambiamento. Non è solo “una preghiera per la fecondità della terra che richiede la fede semplice di un bambino che si fida del Padre” ma anche un invito a non considerare questa terra “un regno da saccheggiare” e “ad accogliere la chiamata a uno stile di vita che abiti la terra come chi coltiva il giardino piantato da Dio in Eden”. L'Arcivescovo Mario Delpini si sofferma a lungo in silenzio davanti alla Madonna del Cinquecento che abbellisce la chiesa di Trezzano sul Naviglio, poi prende la parola per spiegare il senso del suo “semplice pellegrinaggio” in tre zone agricole della Diocesi (le altre due sono Mediglia e Trezzano Rosa) che soffrono la siccità e chiedere a Dio di donare “l'acqua e il refrigerio alla terra ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Fede e cambiamento. Non è solo “una preghiera per la feconditàche richiede la fede semplice di un bambino che si fida del Padre” ma anche un invito a non considerare questa“un regno da saccheggiare” e “ad accogliere la chiamata a uno stile di vita che abiti lacome chi coltiva il giardino piantato da Dio in Eden”. L'Mario Delpini si sofferma a lungo in silenzio davanti alla Madonna del Cinquecento che abbellisce la chiesa di Trezzano sul Naviglio, poi prende la parola per spiegare il senso del suo “semplice” in tre zone agricolea Diocesi (le altre due sono Mediglia e Trezzano Rosa) che soffrono la siccità e chiedere a Dio di donare “l'acqua e il refrigerio alla...

