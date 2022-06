"Hai una certa età, copriti", Barbara D'Urso massacrata per questa foto postata sui social (Di sabato 25 giugno 2022) La padrona di Casa di "Pomeriggio Cinque" è pronta per godersi il meritato riposo dopo aver portato a termine un'altra stagione del programma più seguito dal popolo italiano. Ma cos'è successo che il suo profilo Instagram è scoppiato di commenti e reazioni? Andiamo subito a scoprirlo. La conosciamo tutti come Barbara, ma all'anagrafe il suo vero nome è Maria Carmela D'Urso. Aveva solo 20 anni quando debutta per la prima volta sul piccolo schermo, al fianco di Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Massimo Boldi nel programma "Goal". Dopo quella esperienza, vediamo Barbara D'Urso sfondare sul piccolo schermo mentre conduce numerosi programmi televisivi e apprezzata dal pubblico italiano per le sue doti di attrice in alcune fiction. Nasce a Napoli, il 7 Maggio del 1957 da papà lucano e mamma calabrese. all'età di 11 anni, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 giugno 2022) La padrona di Casa di "Pomeriggio Cinque" è pronta per godersi il meritato riposo dopo aver portato a termine un'altra stagione del programma più seguito dal popolo italiano. Ma cos'è successo che il suo profilo Instagram è scoppiato di commenti e reazioni? Andiamo subito a scoprirlo. La conosciamo tutti come, ma all'anagrafe il suo vero nome è Maria Carmela D'. Aveva solo 20 anni quando debutta per la prima volta sul piccolo schermo, al fianco di Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Massimo Boldi nel programma "Goal". Dopo quella esperienza, vediamoD'sfondare sul piccolo schermo mentre conduce numerosi programmi televisivi e apprezzata dal pubblico italiano per le sue doti di attrice in alcune fiction. Nasce a Napoli, il 7 Maggio del 1957 da papà lucano e mamma calabrese. all'età di 11 anni, ...

Pubblicità

Corriere : ?? «I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una… - elio_vito : @matteosalvinimi Con tutti i problemi che hai, fartene una ti aiuterebbe! - GiovaQuez : Orsini: 'Gli italiani non sono stupidi e hanno capito che in Italia non c'è libertà di informazione in questo campo… - PennyDreadfull_ : RT @checovenier: «I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una bella matt… - Paola222006421 : RT @Frances59681120: @AzzolinaLucia @tpi Che tristezza. A volte la mediocrità e la crudeltà si nasconde anche dentro l'apparente onestà. Co… -