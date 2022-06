Gran Bretagna, Johnson perde due elezioni suppletive: “Vado avanti” (Di sabato 25 giugno 2022) LONDRA – Dopo la debacle delle amministrative, altre due cocenti sconfitte per il Partito conservatore britannico ad altrettante elezioni suppletive. Ma il primo ministro Boris Johnson non si scoraggia e pur ammettendo che i risultati dei due scrutini non sono stati “brillanti”, ha promesso di andare avanti. Il suo partito conterà da oggi due seggi ai Comuni, quello di Tiverton e Honiton nel Devon a favore dei Lib Dem e quello di Wakefield dei laburisti. Johnson ha detto che “ascolterà e imparerà” e si concentrerà per “portare dei risultati alla gente di questo Paese”. Le due sconfitte hanno spinto il presidente del partito conservatore Oliver Dowden alle dimissioni. “Non possiamo continuare ad andare avanti come se niente fosse”, ha dichiarato. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 giugno 2022) LONDRA – Dopo la debacle delle amministrative, altre due cocenti sconfitte per il Partito conservatore britannico ad altrettante. Ma il primo ministro Borisnon si scoraggia e pur ammettendo che i risultati dei due scrutini non sono stati “brillanti”, ha promesso di andare. Il suo partito conterà da oggi due seggi ai Comuni, quello di Tiverton e Honiton nel Devon a favore dei Lib Dem e quello di Wakefield dei laburisti.ha detto che “ascolterà e imparerà” e si concentrerà per “portare dei risultati alla gente di questo Paese”. Le due sconfitte hanno spinto il presidente del partito conservatore Oliver Dowden alle dimissioni. “Non possiamo continuare ad andarecome se niente fosse”, ha dichiarato. L'articolo L'Opinionista.

