Gattuso pesca in casa Napoli | chiesto al Valencia un titolare di Spalletti!

(Di sabato 25 giugno 2022) Il, dopo aver perso dei pezzi pregiati della propria rosa, su tutti Lorenzo Insigne, deve fare i conti anche con la possibile partenza di Matteo Politano. L’esterno ex Inter, infatti, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrebbe espresso la propria volontà di essere ceduto. La valutazione del giocatore, sempre secondo la rosea, si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. PolitanoSulle tracce dell’esterno partenopeo, ci sarebbe ildi Gennaro. L’ex allenatore delproverà fino alla fine a convincere il presidente del club spagnolo a comprare l’ex Sassuolo, già avuto ai tempi in cuisedeva sulla panchina azzurra.

