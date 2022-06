Europei U19, sarà l'Inghilterra l'avversaria dell'Italia in semifinale (Di sabato 25 giugno 2022) ZIAR NAD HRONOM (Slovacchia) - Un gol della giovane punta del Manchester City Liam Delap regala all' Inghilterra il successo per 1 - 0 su Israele , il primo posto nel girone B dell'Europeo U19 e la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 giugno 2022) ZIAR NAD HRONOM (Slovacchia) - Un gola giovane punta del Manchester City Liam Delap regala all'il successo per 1 - 0 su Israele , il primo posto nel girone B'Europeo U19 e la ...

Pubblicità

sportli26181512 : Europei U19, Austria-Serbia 3-2: un gol e 90' minuti per Lazetic: La Serbia U19 di Marko Lazetic saluta l'Europeo d… - MilanNewsit : Europei U19, Austria-Serbia 3-2: un gol e 90' minuti per Lazetic - Luxgraph : Europei U19, l'Italia di Nunziata affronterà l'Inghilterra in semifinale - ParmaLiveTweet : Europei U19, la Francia di Bonny in semifinale: l'avversario sarà noto questa sera - Milannews24_com : Europei U19, Italia Francia 1-4: azzurri comunque in semifinale -