Elettra Lamborghini in costume: “Chi viene con me…?” | Fan scatenati (Di sabato 25 giugno 2022) Elettra Lamborghini ha pubblicato una foto su Instagram dove la vediamo in costume, con un pezzo unico fatto di tanti laccetti e veramente sensuale. Le sue parole fanno esplodere i fan. La cantante ancora una volta gioca col pubblico in maniera simpatica, consapevole di avere dall’altra parte una fanbase che per lei prova davvero un L'articolo Elettra Lamborghini in costume: “Chi viene con me…?” Fan scatenati chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 25 giugno 2022)ha pubblicato una foto su Instagram dove la vediamo in, con un pezzo unico fatto di tanti laccetti e veramente sensuale. Le sue parole fanno esplodere i fan. La cantante ancora una volta gioca col pubblico in maniera simpatica, consapevole di avere dall’altra parte una fanbase che per lei prova davvero un L'articoloin: “Chicon?” Fanchemusica.it.

Pubblicità

trash_italiano : Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di Ti… - redazionerumors : La bellissima Elettra Lamborghini non smette di stupire i suoi follower con scatti sensuali e super sexy, l’ultimo… - zazoomblog : Elettra Lamborghini bombastica dal costume fuoriesce tutto: è pazzesca – FOTO - #Elettra #Lamborghini #bombastica - javialmx : Elettra.. Elettra Lamborghini ?? - ConventoLonato : A -