Bonus di 200 euro per dipendenti e pensionati: a chi spetta e cosa dice la circolare dell’Inps (Di sabato 25 giugno 2022) Roma – Bonus 200 euro, la circolare dell’Inps è stata pubblicata con informazioni relativi al contributo che spetta tra gli altri a lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza. La circolare è la numero 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum disposto dal ‘Decreto Aiuti’ (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). Lo sottolinea l’Inps circa la misura che “riguarda un’ampia platea di cittadini”. I BENEFICIARI A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Roma –200, laè stata pubblicata con informazioni relativi al contributo chetra gli altri a lavoratori, percettori di reddito di cittadinanza. Laè la numero 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum disposto dal ‘Decreto Aiuti’ (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). Lo sottolinea l’Inps circa la misura che “riguarda un’ampia platea di cittadini”. I BENEFICIARI A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Inps, bonus 200 euro a ottobre per disoccupati e stagionali. A luglio dipendenti-pensionati. Per domestici domande… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il decreto Aiuti del governo Draghi è scritto male, così 180 mila braccianti agricoli rischiano… - AndreaColagiac1 : I disoccupati che non percepiscono il reddito di cittadinanza, non possono fare richiesta del bonus di 200 euro? ????? - ilfaroonline : Bonus di 200 euro per dipendenti e pensionati: a chi spetta e cosa dice la circolare dell’Inps - quotidianodirg : #Bonus 200 euro, #Inps: ecco #achispetta a #luglio: Una nuova circolare dell'#Inps sul #bonus 200… -