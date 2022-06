Ateltica | Jacobs agli Assoluti di Rieti | “Non felicissimo del tempo | ma bello tornare in pista”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) Marcellsi è laureato per la quinta volta campione italiano sui 100 metri, chiudendo la sua gara ain 10.12. Il campione olimpico commenta così la sua gara: “Non me ne sono mai andato, sono solo rimasto un po’ nell’ombra. Non sono soddisfattissimo delma l’importante eraa correre, ora c’è Stoccolma e poi i Mondiali. Mi serviva ricominciare a gareggiare dopo aver fatto una sola gara all’aperto ed essere stato fermo per questo infortunio. In finale comunque le sensazioni erano migliori rispetto alle batterie”. Sugli avversari americani ai prossimi Mondiali, poi dichiara: “Hanno fatto ottimi tempi ma Eugene è unavelocissima. L’importante per me era ritrovare l’assetto, non sono ancora capace di gestire un 100 metri completo e oggi ho voluto evitare contrazioni e cose ...