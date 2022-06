A Milano con 132 chili sigarette di contrabbando | 5 arresti

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono arrivati in albergo acon 471 stecche didi, divise in dieci trolley, per un peso complessivo di 132di tabacco lavorato estero privo di monopolio di Stato. Ma sono stati sorpresi dalla polizia e arrestati. A finire in manette sono state cinque persone, controllate dagli agenti in un albergo di via Vitruvio. I cinque, di cui tre donne di origine serba e due cittadini egiziani, occupavano due stanze dell’hotel, in cui avevano nascosto ledi. Considerata l’ingente quantità di tabacco, i cinque, senza fissa dimora, sono stati arrestati con l’accusa didi tabacchi lavorati esteri. L'articolo proviene da Italia Sera.

