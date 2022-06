Wanda Nara, questa volta si rischia l’infarto! Il video più hot dell’estate (Di venerdì 24 giugno 2022) Il video pubblicato da Wanda Nara in pochissimo tempo è diventato virale, affermandosi come il più hot dell’estate. Showgirl, modella e agente del marito Mauro Icardi, Wanda Nara non è nuova al mondo dei gossip. Wanda Nara, il video che ha stregato i social (fonte web)Il post pubblicato nelle scorse ore è diventato virale in pochissimo tempo: Wanda ha alzato ulteriormente le temperature con il video più hot dell’estate. Dagli esordi come modella alla carriera di manager Nata a Buenos Aires nel 1986, Wanda Nara è rimasta affascinata dal mondo dello spettacolo da bambina. Presto ha iniziato a partecipare a diverse sfilate, per poi ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilpubblicato dain pochissimo tempo è diventato virale, affermandosi come il più hot. Showgirl, modella e agente del marito Mauro Icardi,non è nuova al mondo dei gossip., ilche ha stregato i social (fonte web)Il post pubblicato nelle scorse ore è diventato virale in pochissimo tempo:ha alzato ulteriormente le temperature con ilpiù hot. Dagli esordi come modella alla carriera di manager Nata a Buenos Aires nel 1986,è rimasta affascinata dal mondo dello spettacolo da bambina. Presto ha iniziato a partecipare a diverse sfilate, per poi ...

