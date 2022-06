Vi spiego perché mettere il tetto al prezzo del gas è una follia (Di venerdì 24 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/tetto-gas.mp4 Niente, nemmeno Super Mario Draghi ce l’ha fatta. Dal Consiglio Europeo che si è svolto oggi a Bruxelles, il nostro premier torna con le pive nel sacco. Niente accorto sul tetto al prezzo del gas con cui l’Italia sperava di poter ridurre le bollette stratosferiche dei cittadini. Non se ne discuterà neppure in luglio, come qualcuno aveva ipotizzato: gli Stati membri ne riparleranno a ottobre al prossimo vertice europeo. Campa cavallo. A frenare sul “price cap” dell’energia sono stati i Paesi frugali del Nord. Olanda in primis, ma neppure la Germania – che pure è in forte difficoltà – è mai stata davvero convinta. Il timore è che, se si decidesse d’imperio un tetto massimo al prezzo del gas, Putin potrebbe chiudere del tutto i ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/-gas.mp4 Niente, nemmeno Super Mario Draghi ce l’ha fatta. Dal Consiglio Europeo che si è svolto oggi a Bruxelles, il nostro premier torna con le pive nel sacco. Niente accorto sulaldel gas con cui l’Italia sperava di poter ridurre le bollette stratosferiche dei cittadini. Non se ne discuterà neppure in luglio, come qualcuno aveva ipotizzato: gli Stati membri ne riparleranno a ottobre al prossimo vertice europeo. Campa cavallo. A frenare sul “price cap” dell’energia sono stati i Paesi frugali del Nord. Olanda in primis, ma neppure la Germania – che pure è in forte difficoltà – è mai stata davvero convinta. Il timore è che, se si decidesse d’imperio unmassimo aldel gas, Putin potrebbe chiudere del tutto i ...

