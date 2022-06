Ultime Notizie – Aborto Usa, Speranza: “Battersi perché non si torni mai più indietro” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Dobbiamo continuare a batterci ogni giorno perché non si torni mai più indietro”. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza sui social, dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di annullare la sentenza ‘Roe vs Wade’ che da 50 anni garantisce alle donne il diritto all’Aborto. “La sentenza della Corte suprema americana – sottolinea Speranza – cancella mezzo secolo di battaglie per i diritti delle donne e ci dice che non dobbiamo mai considerare un progresso come acquisito per sempre“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) “Dobbiamo continuare a batterci ogni giornonon simai più”. Lo scrive il ministro della Salute Robertosui social, dopo la decisione della Corte Suprema statunitense di annullare la sentenza ‘Roe vs Wade’ che da 50 anni garantisce alle donne il diritto all’. “La sentenza della Corte suprema americana – sottolinea– cancella mezzo secolo di battaglie per i diritti delle donne e ci dice che non dobbiamo mai considerare un progresso come acquisito per sempre“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? Le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nell’Ucraina orien… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - GoalItalia : Contatto Chelsea-Juventus: per #DeLigt ?? Madama aspetta un segnale per il rinnovo ?? L'alternativa è la clausola ??… - LaicSempre : Esco da Twitter per leggere le ultime notizie su ig Maremma ovunque ?????? #jeru -