Thor: Love And Thunder, Chris Hemsworth: "Non sono mai stato così grosso e così in forma per un film" (Di venerdì 24 giugno 2022) Chris Hemsworth ha recentemente rivelato che non è mai stato così grosso e così in forma come in Thor: Love And Thunder, la nuova pellicola del franchise. Chris Hemsworth ha recentemente spiegato in dettaglio come è diventato "così grosso" per Thor: Love and Thunder, rivelando di aver battuto un suo record personale attraverso un allenamento semplicemente brutale che non ha precedenti nella carriera della star hollywoodiana. Considerata la popolarità raggiunta negli ultimi anni dai film dei supereroi, ottenere un ruolo in una pellicola ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022)ha recentemente rivelato che non è maiincome inAnd, la nuova pellicola del franchise.ha recentemente spiegato in dettaglio come è diventato "" perand, rivelando di aver battuto un suo record personale attraverso un allenamento semplicemente brutale che non ha precedenti nella carriera della star hollywoodiana. Considerata la popolarità raggiunta negli ultimi anni daidei supereroi, ottenere un ruolo in una pellicola ...

Pubblicità

figures_dot_com : #HotToys #Marvel #ThorLoveAndThunder 1/6 Scale #Thor (Deluxe Version) - glooit : Thor: Love and Thunder – Il nostro video esclusivo della première e l’intervista a Chris Hemsworth leggi su Gloo… - Think_movies : “Thor Love and Thunder”: il team più grande di tutti i tempi riunito nel nuovo Trailer - LokiBaggins : Ufficialmente nella thor love and thunder era e quindi nuovo layout. Mi riconoscete? - tomlingiuls_ : RT @steveparkver: pregando tutti i santi in un cameo degli eternals in thor love and thunder -