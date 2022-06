Terrorismo in Italia, arrestato un uomo che stava organizzando un attentato (Di venerdì 24 giugno 2022) Terrorismo in Italia, arrestato a Trento un uomo che stava organizzando un attentato terroristico nel nostro Paese I Carabinieri del Ros con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, hanno fermato lo scorso 15 giugno due soggetti, un uomo e una donna. Le accuse a loro carico sono di associazione con finalità di Terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di Terrorismo anche internazionale. I due indagati, nati in Italia da famiglia kosovara, si sarebbero radicalizzati attraverso la propaganda sul web. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due giovani, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022)ina Trento uncheunterroristico nel nostro Paese I Carabinieri del Ros con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche, hanno fermato lo scorso 15 giugno due soggetti, une una donna. Le accuse a loro carico sono di associazione con finalità dio di eversione dell’ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità dianche internazionale. I due indagati, nati inda famiglia kosovara, si sarebbero radicalizzati attraverso la propaganda sul web. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due giovani, ...

Pubblicità

repubblica : Terrorismo: progettavano attentato in Italia, 2 fermi - Marisab79879802 : RT @ImolaOggi: Terrorismo islamico, progettavano attentato in Italia: ai domiciliari con braccialetto elettronico 'per garantire un percors… - Ehi_befree : @Agenzia_Ansa Terroristi riaffidati subito alle famiglie per la deradicalizzazione e solo lui con il braccialetto e… - ParliamoDiNews : Terrorismo, `si addestravano e progettavano un attentato in Italia`: arrestata giovane coppia a Trento - Il Fatto Q… - artnewsit : #Terrorismo, ideavano attentato in #Italia: fermati 2 presunti #jihadisti -