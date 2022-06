Salernitana | Nicola | “Con la Roma inizio gratificante”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Ci aspetta un campionato in cui nessuna partita sarà facile, l’importante è lavorare con passione fin dal primo giorno. Sicuramente sarà moltoincontrare una grande squadra come lagià alla prima di campionato”. Così Davide, allenatore della, ha commentato attraverso il sito ufficiale del club il sorteggio dei calendari di Serie A. “Ci aspetta unstimolante, subito con una grande sfida davanti al nostro pubblico. L’importante sarà iniziare fin da subito a lavorare con il giusto approccio e la giusta mentalità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

