NXT UK 23 06 2022 NXT 2 0 is in the house

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 giugno 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il roster britannico. La scorsa puntata ci ha lasciato con il tradimento di Seven ai danni del suo ex tag team partner e la curiosità di sapere come risponderà a tutto ciò Tyler Bate è tanta, sperando di avere qualche anteprima in questa puntata. Non mi dilungo a molto, quindi, partiamo subito! Risultati NXT UK On Stage: i due nuovi campioni di coppia sono sul ring per un annuncio. I due avrebbero dovuto affrontare, coi titoli in palio, Brookes Jensen e Josh Briggs ma c’è un ma: Ashton Smith si è rotto il legamento del crociato mediale e le cinture, dunque, vengono rese vacante. Il buon Sid Scala esce per ritirare i titoli, dopodiché arrivano i Die Familie convinti di meritare loro quell’oro dal momento che nel match a tre non hanno perso, ma non sono i soli: arrivano anche Mark Andrews e Wild Boar e Dave ...