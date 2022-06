Nordafricani pretendono di sedersi in pizzeria a torso nudo e bermuda fradici: al no accoltellano il cameriere (Di venerdì 24 giugno 2022) La pretesa dei quattro Nordafricani, la cui aggressività è rimbalzata ai disonori della cronaca, probabilmente è solo un pretesto. Una scusa per ripetere lo stilema ormai accreditato nelle folli notti dei giovani in cerca di refrigerio dalla calura estiva. E di una rissa con cui sfogare violenza e rabbia represse. Ma tant’è: e a Jesolo un banale diverbio nato dal richiamo dei camerieri al gruppo di stranieri che vogliono entrare a tutti i costi in pizzeria, a petto nudo e con i pantaloncini fradici, finisce in rissa che degenera nell’accoltellamento di uno dei dipendenti del locale e nel pestaggio di un secondo, messo al tappeto da un pugno sferrato con forza. 4 Nordafricani pretendono di entrare in pizzeria a torso nudo e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) La pretesa dei quattro, la cui aggressività è rimbalzata ai disonori della cronaca, probabilmente è solo un pretesto. Una scusa per ripetere lo stilema ormai accreditato nelle folli notti dei giovani in cerca di refrigerio dalla calura estiva. E di una rissa con cui sfogare violenza e rabbia represse. Ma tant’è: e a Jesolo un banale diverbio nato dal richiamo dei camerieri al gruppo di stranieri che vogliono entrare a tutti i costi in, a pettoe con i pantaloncini, finisce in rissa che degenera nell’accoltellamento di uno dei dipendenti del locale e nel pestaggio di un secondo, messo al tappeto da un pugno sferrato con forza. 4di entrare ine ...

