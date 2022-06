Ma quale svolta, Pd smascherato: ecco perché su Kiev non aveva scelta (Di venerdì 24 giugno 2022) C'è solo un motivo per cui il Partito democratico di Enrico Letta ha assunto e almeno per ora ha tenuto la posizione che conosciamo sulla guerra all'Ucraina: e cioè perché non poteva farne a meno. Si potrà dire che l'importante è il risultato e che i motivi non importano, ma proprio perché si tratta di questioni tanto rilevanti bisogna domandarsi come sarebbe andata se il corso politico dell'Italia fosse stato quello desiderato da Letta, in affascinante avventura con il punto di riferimento fortissimo di tutti i pacifisti, il professor Giuseppe Conte, anzi. Si potrà dire che l'importante è il risultato e che i motivi non importano, ma proprio perché si tratta di questioni tanto rilevanti bisogna domandarsi come sarebbe andata se il corso politico dell'Italia fosse stato quello desiderato da Letta,in affascinante avventura con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) C'è solo un motivo per cui il Partito democratico di Enrico Letta ha assunto e almeno per ora ha tenuto la posizione che conosciamo sulla guerra all'Ucraina: e cioènon poteva farne a meno. Si potrà dire che l'importante è il risultato e che i motivi non importano, ma propriosi tratta di questioni tanto rilevanti bisogna domandarsi come sarebbe andata se il corso politico dell'Italia fosse stato quello desiderato da Letta, in affascinante avventura con il punto di riferimento fortissimo di tutti i pacifisti, il professor Giuseppe Conte, anzi. Si potrà dire che l'importante è il risultato e che i motivi non importano, ma propriosi tratta di questioni tanto rilevanti bisogna domandarsi come sarebbe andata se il corso politico dell'Italia fosse stato quello desiderato da Letta,in affascinante avventura con ...

Pubblicità

Etrurianews : FROSINONE - Si è svolta questa mattina, presso la Sala Aniene in V. C. Colombo, la riunione, convocata dall'Assesso… - Kissmaniaco2 : @AnacletoMitrag2 @agente_zeta Quale...? Io sono allergico a quelle dalla 164 in poi. Ad occhio. Ma credo appunto ch… - mad737 : RT @io63128: Arriva un momento nel quale t’adduni, t’accorgi che la tua vita è cangiata. Fatti impercettibili si sono accumulati fino a det… - Tagota14 : RT @io63128: Arriva un momento nel quale t’adduni, t’accorgi che la tua vita è cangiata. Fatti impercettibili si sono accumulati fino a det… -