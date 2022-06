Lega Serie A: “Ecco il nuovo pallone in collaborazione con Puma” (Di venerdì 24 giugno 2022) Lega Serie A- Ieri è stato presentato il nuovo pallone da gioco della stagione un giorno prima dei calendari della Serie A stessa, Nike è stata scavalcata da accordi con Puma. L’approfondimento della Lega Lega Serie A e Puma, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall’inizio della stagione calcistica 2022/23. Presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il Puma Orbita Serie A. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022)A- Ieri è stato presentato ilda gioco della stagione un giorno prima dei calendari dellaA stessa, Nike è stata scavalcata da accordi con. L’approfondimento dellaA e, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale dellaA dall’inizio della stagione calcistica 2022/23. Presentano oggi ilda gioco ufficiale per la stagione 2022/23: ilOrbitaA. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, ...

