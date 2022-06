Le auto elettriche non si incendiano più facilmente di quelle tradizionali (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 23 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il 20 giugno 2022. Il tweet contiene un video delle durata di un minuto e 42 secondi con l’intervista al comandante dei Vigili del Fuoco di Landeck (Austria) che parla di un incendio scatenato da un’automobile elettrica e che avrebbe richiesto l’utilizzo di «35 uomini e 7 mila litri d’acqua». L’uomo spiega che «durante le operazioni l’auto ha ricominciato per due volte a bruciare» e che «la reazione chimica generata dagli ioni della batteria a litio fa sì che l’auto anche 14 giorni dopo potrebbe tornare a incendiarsi». Il video è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «Spingono le auto elettriche ma non ... Leggi su facta.news (Di venerdì 24 giugno 2022) Il 23 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il 20 giugno 2022. Il tweet contiene un video delle durata di un minuto e 42 secondi con l’intervista al comandante dei Vigili del Fuoco di Landeck (Austria) che parla di un incendio scatenato da un’mobile elettrica e che avrebbe richiesto l’utilizzo di «35 uomini e 7 mila litri d’acqua». L’uomo spiega che «durante le operazioni l’ha ricominciato per due volte a bruciare» e che «la reazione chimica generata dagli ioni della batteria a litio fa sì che l’anche 14 giorni dopo potrebbe tornare a incendiarsi». Il video è accompagnato da un commento, scritto dall’re del tweet, in cui si legge: «Spingono lema non ...

