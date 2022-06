Lavrov: «Non ha più senso negoziare» (Di venerdì 24 giugno 2022) Ore 11.45 - Mosca freddissima con l'occidente «Non ha più senso negoziare». Ci pensa il ministro degli esteri Sergey Lavrov a spegnere ogni lumicino di speranza di chi crede in una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Non solo. Il Cremlino ha poi dichiarato che «i rapporti tra Ue e Russia sono ai minimi storici» Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Ore 11.45 - Mosca freddissima con l'occidente «Non ha più». Ci pensa il ministro degli esteri Sergeya spegnere ogni lumicino di speranza di chi crede in una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Non solo. Il Cremlino ha poi dichiarato che «i rapporti tra Ue e Russia sono ai minimi storici»

Per Lavrov, la Russia terrà conto della situazione sul campo: "ci sono aree liberate, dove la maggior parte della popolazione non ha intenzione di tornare nuovamente sotto il controllo di Kiev". "L'Ue e la Nato sembra stiano radunando una coalizione per la guerra con la Russia". Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. "Ovviamente – ha aggiunto Lavrov - daremo uno sguardo realistico". La Russia tornerà a negoziare con l'Ucraina "procedendo dalla situazione sul campo". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista a un media bielorusso.