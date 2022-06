L' annuncio di Caparezza | L' acufene mi blocca Faccio venti concerti e mi fermo

(Di venerdì 24 giugno 2022)deve fermarsi. Almeno per un po' di tempo, bisogna ridurre ia causa di un fastidioso problema di salute. Il cantante soffre di, un persistente disturbo uditivo, che da anni gli rende molto difficile fare musica. «questie mi. Non posso rischiare troppo - ha detto al Resto del Carlino - soffrendo die ipoacusia non posso più fare lunghi giri dicome accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m'hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l'ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo».non ha nascosto la sua ...

Pubblicità

LecceSette : L'annuncio di Caparezza: «Soffro di acufene, dopo i prossimi 20 concerti mi dovrò fermare» - QuintoPotereV : ?? L'annuncio shock di #Caparezza: 'Faccio questi venti concerti e mi fermo'. Lo stop a causa dell'acufene ?? - 361_magazine : L'annuncio di #Caparezza -

Ma cosa ha detto esattamente L'di. I piani futuri die l'album dedicato all'acufene . Cos'è l'acufene . L'di. In occasione di un'...L'di' Faccio questi venti e mi fermo. Non posso rischiare troppo '. Il problema dell'acufene è estremamente delicato. 'Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più far lunghi ...Caparezza deve fermarsi. Almeno per un po' di tempo, bisogna ridurre i concerti a causa di un fastidioso problema di salute. Il ...Per un musicista come lui si tratta di una malattia invalidante. Ora, proprio mentre parte il suo tour estivo, Caparezza annuncia che finiti questi concerti per un po' non si esibirà più dal vivo.