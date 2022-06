(Di venerdì 24 giugno 2022) Al Grand Hotelntus per ora c'è solo la gente che va (o che vuole andare) e non gente che viene. Dopo Paulo Dybala,ato al suo destino, dopo Alvaro Morata, per cui c'è affetto e stima, ma non ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Pogba può ancora fare la differenza. Allegri lo lasci libero di svariare e colpire - sportli26181512 : La Juve lasci l'album delle figurine - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Perrone critico sul mercato Juve: «Lasci l’album delle figurine!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https… - gilnar76 : Perrone critico sul mercato Juve: «Lasci l’album delle figurine!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Perrone critico sul mercato Juve: «Lasci l'album delle figurine!» - -

Corriere dello Sport

Al Grand Hotel Juventus per ora c'è solo la gente che va (o che vuole andare) e non gente che viene. Dopo Paulo Dybala, lasciato al suo destino, dopo Alvaro Morata, per cui c'è affetto e stima, ma non ...Però lo stesso è tanta roba per unache ha bisogno di ripartire subito a tutta velocità. Con gente che sa come vincere. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ... La Juve lasci l'album delle figurine Al Grand Hotel Juventus per ora c’è solo la gente che va (o che vuole andare) e non gente che viene. Dopo Paulo Dybala, lasciato al suo destino, dopo Alvaro Morata, per cui c’è affetto e stima, ma non ...La Juventus è sempre sulle tracce di Zaniolo e vorrebbe provare a convincere la Roma inserendo delle contropartite ...