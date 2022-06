La Corte Suprema Usa cancella il diritto federale all' aborto

Pubblicità

elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - lucasofri : Scellerati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - ilpost : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - sofiafolini : RT @rtl1025: ?????? Il #Missouri ha annunciato di essere il 'primo' stato a vietare l'#aborto dopo la decisione della corte suprema, che ha ri… - alexpeldiero10 : @CieloGore104 Nella loro testa ha senso cambiare le persone che compongono la corte suprema per votare una singola cosa -

Imperia - Una "sentenza vera e giusta e speriamo faccia scuola anche da noi". Il vescovo di Ventimiglia - Sanremo, monsignor Antonio Suetta, esulta davanti alla "storica" sentenza dellaUsa che ha abolito il diritto di interrompere la gravidanza. E, in una intervista all'Adnkronos, auspica che una decisione del genere possa fare scuola anche da noi. "Spero Abbonati per ...Dopo la storica decisione delladegli Stati Uniti che di fatto rimette in mano ai singoli Stati la decisione sull'aborto , che cosa accadrà adesso Almeno 36 milioni di cittadine americane, intanto, ora perderanno ...Roma, 24 giu. (askanews) - Manifestazioni a favore dell'aborto libero e contro: sentimenti opposti fuori dalla Corte Suprema statunitense a Washington, dove la maggioranza dei giudici conservatori ...E’ arrivata la temuta sentenza della Corte Suprema che, come ampiamente previsto, ha ribaltato la storica sentenza Roe v. Wade del 1973 che riconosceva il diritto costituzionale di una donna all'abort ...