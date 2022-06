Il Milan ribadisce: per lo stadio opzione Sesto resta valida (Di venerdì 24 giugno 2022) Per il Milan non è tramontata l’ipotesi di realizzare lo stadio nelle ex aree Falck di Sesto San Giovanni in alternativa all’area di San Siro, anche se c’è soddisfazione per il passo avanti compiuto oggi con il Comune di Milano per quanto riguarda il dibattito pubblico.Lo riporta l’Ansa, citando fonti del club. Il club infatti Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Per ilnon è tramontata l’ipotesi di realizzare lonelle ex aree Falck diSan Giovanni in alternativa all’area di San Siro, anche se c’è soddisfazione per il passo avanti compiuto oggi con il Comune dio per quanto riguarda il dibattito pubblico.Lo riporta l’Ansa, citando fonti del club. Il club infatti Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : Il Milan ribadisce: per lo stadio rimane in piedi la doppia opzione, l'ipotesi Sesto San Giovanni resta valida… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Il Milan ribadisce: per lo stadio opzione Sesto resta valida: Per il Milan non è tramontata l’… -